Зепюр Брутян публично обратилась к 9-летней дочери Прилучного от брака с Муцениеце

Актриса Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце. В личном блоге она поздравила Мию с днем рождения.

Зепюр также опубликовала снимок, на котором запечатлена с именинницей. Фотография, вероятно, была сделана в ресторане. Жена и дочь Прилучного распустили длинные волосы и пребывали в отличном расположении духа.

«С днем рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече», — заверила 29-летняя звезда сериала «В клетке».

Павел Прилучный также поздравил девочку в соцсетях и показал снимок Мии с попугаями на руках.

«С днем рождения, моя принцесса», — лаконично подписал снимок звезда «Мажора».

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный со скандалом развелись пять лет назад. У бывших супругов двое детей — 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. Прошлым летом сын перехал жить к отцу и отказался возвращаться к матери, несмотря на решение суда. Девочка продолжает жить с Муцениеце, но с радостью посещает дом Прилучного.

Ранее Павел Прилучный выставил Агату Муцениеце не в лучшем свете в новом интервью. Он раскритиковал бывшую жену, разрешившую сыну сменить имидж. По словам актера, он был шокирован внешностью Тимофея и сразу же отвел его в салон, чтобы исправить ситуацию.