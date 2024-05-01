«Неотъемлемая часть»: певица Жасмин рассказала о брачном договоре сына

Певица Жасмин поделилась подробностями недавней свадьбы ее старшего сына Михаила Семендуева. В беседе с HELLO! артистка призналась, что ее сын и невестка заключили брачный договор.

Исполнительница хита «Обручальное кольцо» отметила, что еврейский брачный договор, который заключили его сын и невестка, называется ктуба.

«Это неотъемлемая часть еврейской традиции. Текст ктубы составлен на арамейском языке, а подписание договора проводится раввином в присутствии жениха и родственников-мужчин. В ктубе прописывается, что муж должен делать, чтобы его жена всегда была счастлива», — рассказала Жасмин.

По словам знаменитости, в еврейской традиции принято надевать обручальное кольцо не на безымянный палец, а на указательный.

«Раввин Берл Лазар пошутил, поясняя Еве: это не просто так, а потому что этим пальцем ты будешь теперь показывать мужу, чего ты хочешь», — поделилась певица.

Напомним, Михаил Семендуев женился на Еве Хачатурян в апреле этого года. Сообщалось, что артистка потратила на пышную свадьбу сына 10 миллионов рублей.

Торжество длилось неделю и было разделено на традиционное бракосочетание и светский праздник со звездами. Поздравить молодых людей пришли Филипп Киркоров, Дима Билан, Татьяна Навка, Валерия и Иосиф Пригожин и другие знаменитости. Ведущим вечера стал Николай Басков, поскольку именно он вел свадьбу Жасмин 13 лет назад.

Ранее мы писали о том, что Жасмин показала фото со свадьбы сына.