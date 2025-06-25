Дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце встретились спустя месяцы разлуки

Дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце воссоединились спустя месяцы разлуки. Напомним, что 12-летний Тимофей решил жить с папой и его новой семьей, а девятилетняя Мия осталась у матери. Нынешняя жена актера поделилась кадрами с детьми, которые проводят время вместе.

Поклонники волновались, как долгая разлука скажется на отношениях брата и сестры. Но на видео было заметно, что им хорошо вместе и весело. Жена Павла Зепюр Брутян опубликовала в соцсетях ролик, в котором Мия и Тимофей катались на квадроцикле.

«Теперь Мия всех катает», – написала она.

На следующих кадрах был запечатлен сам глава семейства. Он ехал на квадроцикле с младшим сыном Микаэлем.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце после громкого развода продолжают выяснять отношения в суде. Они уже второй год решают вопросы, касающиеся жизни общих детей. Женщина была недовольна, что сын живет у папы. Сам же Прилучный подал иск о клевете.

Недавно стало известно, что Агата беременна. Она раскрыла свое «интересное положение» во время фотосессии с женихом Петром Дрангой. Адвокат Прилучного заявила, что беременность актрисы не повлияет на ход дела о клевете.