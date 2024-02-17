Зепюр Брутян обрадовалась первым гастролям после беременности

Зепюр Брутян запустила впечатление о возвращении на сцену после беременности, об этом сообщает Вокруг.тв.

В конце апреля 2023 года Зепюр Брутян родила ребенка супругу Павлу Прилучному. С тех пор актриса практически не выходила на светские мероприятия и не появлялась на сцене театра. Однако спустя некоторое время она все же отправилась на гастроли вместе с мужем.

Брутян в соцсетях рассказала, что рада возвращению на сцену. Она подчеркнула, что соскучилась по зрителям.

«Спасибо за вашу невероятную энергию и смех», — написала она.

Отметим, что супруги играют роли возлюбленных в постановке «В клетке». Актерам даже не надо имитировать поцелуй, который прописан в сценарии.

Напомним, Зепюр Брутян и Павел Прилучный поженились в 2022 году. Бывшая супруга актера, Агата Муцениеце, до сих пор пытается увеличить сумму алиментов от Прилучного.

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