Психолог Литвинцева рассказала, как ссоры Муцениеце и Прилучного влияют на детей

Новость о том, что Агата Муцениеце вновь подала в суд на Павла Прилучного, вызвала общественный резонанс. Как бесконечные разборки и конфликты между родителями могут повлиять на детей? Об этом изданию «Страсти» рассказала психолог Валерия Литвинцева.

«Развод – это сложный период не только для супругов, но и для их детей. Дети, оказавшись посреди подобных ситуаций, могут испытывать стресс, беспокойство, страх и даже чувство вины. Это может привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя небезопасно не только внутри семьи, но и вне ее. Это способно развить страх перед конфликтами, замкнутость, недоверие к другим людям. Это пагубно скажется на психологическом здоровье», — высказалась психолог.

Важно понимать, что для ребенка во время развода необходим устойчивый и значимый взрослый, который сможет удовлетворить все его потребности, объяснить ситуацию, поддержать и успокоить. Для ребенка отсутствие устойчивого взрослого может вызвать чувство страха, тревоги, беспокойства. Это способно сказаться на его эмоциональном состоянии, учебе и отношениях со сверстниками. Ребенок нуждается в чувстве уверенности и стабильности, особенно в таком непростом периоде, как развод родителей.

«Обиды и претензии друг к другу создают напряжение, при котором невозможно мирно договорится и решить все необходимые вопросы, что мы сейчас и наблюдаем в паре Агаты и Павла. Ребенок – это самый уязвимый участник развода, и его эмоциональное благополучие должно быть приоритетом для всех вовлеченных сторон», — резюмировала психолог.