Зепюр Брутян недвусмысленно упрекнула Агату Муцениеце в неадекватности

Зепюр Брутян намекнула на неадекватность Агаты Муцениеце после ее иска в суд, об этом сообщает Kp.ru.

В последнее время нынешняя жена актера Павла Прилучного активно делится в блоге деталями личной жизни. Она регулярно выкладывает совместные снимки с мужем и ребенком. 15 октября, в честь Дня отца, Брутян выложила фото с сыном Микаэлем и вновь рассказала о том, что счастлива в браке со знаменитостью.

«Мне в жизни очень повезло, я встретила настоящего мужчину. Я очень благодарна Богу за то, что именно ты отец нашего ребенка, словами не описать какой ты отец и муж. Я и мечтать не могла о таком человеке рядом, думала, что таких мужчин не существует», — написала она.

Неожиданно, Брутян затронула не только отношения с Прилучным, но и с его бывшей супругой, Агатой Муцениеце. Напомним, на днях она подала на актера в суд с требованием выплатить алименты на двоих детей.

«Я желаю тебе, чтобы рядом с нашей семьей были только адекватные и благодарные люди. И верю, что Бог все видит и слышит», — заявила Брутян.

Ранее мы писали о том, что экс-избранник актрисы Оксаны Акиньшиной выплатит ей 500 тысяч долларов долга.