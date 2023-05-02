Зепюр Брутян и Павел Прилучный несколько дней скрывали рождение ребенка: вот почему

Актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Его супруга Зепюр Брутян опубликовала в соцсетях кадры появления на свет малыша.

Она коротко подписала публикацию: «28.04.23».

Примечательно, что информация о рождении ребенка появилась только 2 мая. Судя по видео, Прилучный был рядом с женой на родах и даже перерезал пуповину.

На следующих кадрах дети Прилучного от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце держат запеленованного ребенка.

Ранее мы писали, что Брутян должна родить в мае. Она наблюдалась в элитной подмосковной клинике у одного из лучших акушеров-гинекологов.

Источник утверждал, что супруги всегда приезжают вместе и актер заботился о будущей мамочке.