Зепюр Брутян и Павел Прилучный несколько дней скрывали рождение ребенка: вот почему
Зепюр Брутян и Павел Прилучный стали родителями, но сообщили об этом спустя несколько дней.
Актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Его супруга Зепюр Брутян опубликовала в соцсетях кадры появления на свет малыша.
Она коротко подписала публикацию: «28.04.23».
Примечательно, что информация о рождении ребенка появилась только 2 мая. Судя по видео, Прилучный был рядом с женой на родах и даже перерезал пуповину.
На следующих кадрах дети Прилучного от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце держат запеленованного ребенка.
Ранее мы писали, что Брутян должна родить в мае. Она наблюдалась в элитной подмосковной клинике у одного из лучших акушеров-гинекологов.
Источник утверждал, что супруги всегда приезжают вместе и актер заботился о будущей мамочке.