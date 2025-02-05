Земфира* вернула олигарху 36 млн рублей за несостоявшийся концерт в Дубае

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) вернула олигарху 36 млн рублей за несостоявшееся в Дубае выступление. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров.

По его словам, певица согласилась выступить на частной вечеринке и получила 350 тыс. евро (36 млн рублей). Потом артистка стала требовать аппаратуру и отказалась петь под акустику.

«В общем, пацан слово дал и слово обратно взял. Деньги отдавать она отказалась», - поделился Лавров. Его слова приводит NEWS.ru.

Представители заказчика объяснили Земфире*, что в случае отказа вернуть деньги больше выступать в Дубае она не сможет. В итоге певица вернула гонорар.

Ранее сообщалось, что артистке пригрозили штрафом и проблемами с въездом в ОАЭ в случае политических высказываний на концерте. Были запрещены флаги и плакаты, крики и провокации.

*признана иноагентом на территории РФ