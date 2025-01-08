Пригрозили проблемами: с Земфирой* серьезно поговорили перед концертом в Дубае

С певицей Земфирой* (признана иноагентом на территории РФ) серьезно поговорили перед концертом в Дубае. Исполнительнице пригрозили проблемами со въездом в ОАЭ и штрафом в случае политических высказываний на мероприятии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники из окружения организаторов.

На концерте запретили флаги и плакаты, посетителей предупреждали на входе, чтобы не было криков и провокаций. Во время выступления охрана следила за гостями.

В итоге концерт прошел спокойно – певица ограничилась приветствием и поздравлением с праздниками. Земфира* аккуратно высказалась о том, что на концерте собрались люди из России и постсоветских стран. Все остальное время она просто пела из-за страха запрета на въезд в ОАЭ и штрафа. Выступление прошло в Coca-Cola Arena.

В ноябре певица вышла на сцену в Амстердаме с плакатом на украинском языке.

*признана иноагентом на территории РФ