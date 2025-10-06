Земфира* следит за своим бизнесом в России, несмотря на отъезд
Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) следит за своим бизнесом в России, несмотря на отъезд. Об этом сообщает РИА Новости.
Певица Земфира* следит за статусом ИП в России, выяснили журналисты. Исполнительница регулярно подает необходимые документы для предотвращения ликвидации индивидуального предпринимательства.
Известно, что последние документы были поданы 2 сентября в налоговую — были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. Если не сдавать ежегодную отчетность, регулирующий орган может закрыть ИП.
Отметим, что подавать декларации можно и дистанционно — с помощью доверенности или электронной цифровой подписи.
Земфира* открыла свое ИП еще в 2004 году.
