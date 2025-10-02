Актер Никита Кологривый задолжал 340 тысяч рублей ФНС. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

30-летний актер Никита Кологривый оказался в списках должников. Выяснилось что звезда сериала «Слово пацана» не оплатил налоги на сумму 340 тысяч рублей. Уточняется, что долг числится на ИП актера.

Сам Кологривый пока новости о задолженности не комментировал.

Напомним, Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. В юношестве будущий актер занимался боксом и планировал связать свое будущее со спортом, однако позже он поступил в Новосибирский театральный институт.

На счету Кологривого около 90 ролей в фильмах и сериалах. Самыми известными работами актера являются роли в сериалах «Оффлайн», «Два холма» и «Слово пацана».

