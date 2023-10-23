Земфира* скучает по бывшей подруге Ренате Литвиновой

Накануне Земфира*(признана иноагентом на территории РФ) поссорилась со своей близкой подругой Ренатой Литвиновой и отписалась от нее в соцсетях. Однако недавно певица подала знак и отметила Литвинову под первым исполнением одной из своих песен в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики отметили под постом, что Земфира*, скорее всего, хочет помириться со своей подругой. Однако ее знак внимания остался без ответа.

Ранее звезды отписались друг от друга в соцсетях. 26 августа Литвинова постоянно поздравляла публично свою подругу с днем рождения. Однако в этом году она не стала выкладывать пост.

Отметим, что в прошлом году подруги эмигрировали во Францию. Они поселились в престижном районе Парижа, откуда регулярно выкладывали фотографии.

Летом между ними пробежала черная кошка. В СМИ писали, что все это привело к тому, что певица устроила скандал в Казахстане. Позже появилась возможная причина расставания — якобы это произошло из-за предательства актрисы.

*признана иноагентом на территории РФ