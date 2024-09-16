«Зеленский двум людям на земле должен быть благодарен»: Эвелина Бледанс о глумлении в Киеве над смертью Маслякова

Актриса Эвелина Бледанс раскритиковала участников «Квартала 95», которые радовались смерти основателя Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова. Она напомнила, что без КВН Владимир Зеленский никогда не стал бы популярным артистом, а затем и президентом Украины.

«Они смеются над человеком, который вообще их вывел на свет божий, понимаете?! Да Зеленский двум людям на земле должен быть благодарен — своей матери и Маслякову! А он так ужасно себя ведет. Это неприемлемо. И вообще меня шокируют в последнее время все эти ребята из «Квартала 95», - сказала Эвелина в беседе с aif.ru.

Она подчеркнула, что раньше часто ездила в Киев по приглашению Зеленского, когда он еще был артистом. Знакома актриса и с участниками «Квартала 95». Как отметила Бледанс, они были творческими ребятами, могли импровизировать, несмотря на отсутствие профессионального образования.

«Слушайте, там, значит, все, уже ничего не осталось человеческого. Если даже личная благодарность человеку становится для них невозможной, а, наоборот, переходит в агрессию, обзывания, насмешки, это значит, человеческий облик окончательно утерян. Мне очень-очень жаль, что люди превращаются в такое», - разоткровенничалась Эвелина.

Кроме того, актриса выразила уверенность, что Зеленский просто маленький человек в мире политики, который выполняет то, что ему говорят.

«Это просто лицо, которое будет получать по лицу по любому поводу в любой момент», - заключила Бледанс.

Ранее стало известно, что смерть легендарного телеведущего Александра Маслякова вызвала нездоровый ажиотаж на Украине. Печальная новость оказалась радостной для участников студии «Квартал 95». При этом они не нашли поддержки даже среди своей аудитории. Пользователи Сети напомнили, что создатель «Квартала 95» Зеленский сам играл в КВН и в 2001 году со сцены просил Маслякова забрать его с Украины в Россию.