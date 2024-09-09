Участников «Квартала 95» осудили за глумление над смертью Александра Маслякова

Смерть легендарного телеведущего, руководителя Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова вызвала нездоровый ажиотаж на Украине. Печальная новость оказалась радостной для участников студии «Квартал 95», некогда игравших в КВН.

В соцсетях бывших коллег Владимира Зеленского появились сообщения, в которых с нескрываемой радостью говорилось о смерти Александра Васильевича от рака легких.

При этом они не нашли поддержки даже среди своей аудитории. Большинство пользователи Сети осудили бывших квнщиков за глумление над смертью главы КВН.

Комментаторы также напомнили, что создатель «Квартала 95» Владимир Зеленский сам играл в КВН при Маслякове и в 2001 году со сцены просил забрать его с Украины в Россию, сообщает aif.ru.

Ранее сообщалось, что Александр Масляков умер 8 сентября в окружении близких. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких и последние дни жизни провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.