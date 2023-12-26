«Здравый смысл существует»: адвокат прокомментировал отказ СК возбудить дело против Пугачевой

Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему СК РФ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). По его мнению, это было бы ошибкой, ведь Примадонна по-прежнему остается символом.

Напомним, что в СМИ опубликовали новости, что Алла Борисовна и ее муж могут получить наказание по статье о фейках против российской армии. Материалы, в которых супруги якобы распространяли заведомо ложную информацию передали на проверку, а потом вернули в столичное ГУ МВД, не найдя оснований для возбуждения дела.

Как отметил адвокат Жорин, ему такой исход событий пришелся по душе, так как, по его словам, судить Пугачеву – это уже слишком.

«Это значит, что, все-таки, здравый смысл существует. Потому что, все-таки, возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком. Все-таки, [она] символ. Честно говоря, было бы грустно, если бы это произошло», - поделился правозащитник в беседе с News.ru.

Ранее в окружении Аллы Пугачевой раскрыли, как певица парилась в бане у Валерия Леонтьева.

*(Признан иноагентом на территории РФ)