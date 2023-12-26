«Была без ума»: окружение Пугачевой раскрыло, как певица парилась в бане у Леонтьева

Певица Алла Пугачева обычно сама выбирала место съемок для своих знаменитых «Рождественских встреч». Несколько лет подряд артистка просила Валерия Леонтьева разрешить снять программу на его даче, но он постоянно отказывался.

Как пояснили порталу PROZVEZD в окружении Примадонны: певица была постоянной гостьей на даче у Леонтьева. Особенно Пугачевой нравилось там париться в бане.

«Алла была без ума от дачи Леонтьева: она часто туда приезжала. Она любила в баньке париться! Пугачева считала, что на даче Леонтьева можно снять роскошные „Рождественские встречи“. Но Валерий был против: ему не хотелось пускать на участок 200 человек съемочной группы», — рассказали в окружении певицы.

Артист боялся, что на даче ему «все вытопчут», но в конечном итоге он согласился на съемки спустя несколько лет. И, действительно, певица сняла там интересный выпуск программы.

Спустя время Леонтьев продал дачу. Ходили слухи, что Примадонна ее хотела выкупить, но в итоге не решилась.

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