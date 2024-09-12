«Здравствуйте, я муж!»: Евгений Цыганов пришел поддержать Юлию Снигирь на премьере сериала

Актер Евгений Цыганов пришел поддержать жену Юлию Снигирь на премьере сериала «Танго на осколках» в Сочи. Они были одеты во все черное.

На появление пары на фестивале «Новый сезон» на Роза Хуторе обратил внимание StarHit.

Юлия в изящном черном платье шла под зонтом и первой стала позировать фотографам. Цыганов шел чуть подальше от супруги. В какой-то момент он появился перед репортерами со словами: «Здравствуйте, я муж!»

Снигирь и Цыганов стали позировать вместе. При попытке актера приобнять жену она предупредила, что тот может испортить платье. «Прости, я забываю», - произнес Цыганов.

Потом он попросил журналистов заканчивать съемку и заявил: «Я не могу так долго живот втягивать». Жена снова сделала ему замечание и попросила постоять молча.

Ранее Цыганов поздравил жену с днем рождения и написал, что ей очень идет быть счастливой.