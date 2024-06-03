«Тебе очень идет быть счастливой»: Евгений Цыганов публично поздравил Юлию Снигирь с днем рождения

2 июня звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь отметила день рождения — ей исполнился 41 год. Супруг знаменитости, актер Евгений Цыганов, публично поздравил жену и поделился в личном блоге редкими кадрами с именинницей.

Актер, также сыгравший главную роль в «Мастере и Маргарите», опубликовал в соцсети совместное фото с супругой и публично обратился к ней.

«Тебе очень идет быть счастливой. Это всем идет, но тебе как-то особенно», — написал Евгений Цыганов, добавив, что автор снимка — 8-летний сын знаменитостей Федор.

Также артист поделился кадрами с Юлией Снигирь в домашней обстановке. Так, на одном из фото актриса предстала перед камерой без макияжа в домашней футболке с праздничным тортом.

Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов состоят в браке с 2019 года. В 2016 году у артистов родился сын Федор. До романа с актером Юлия Снигирь была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. Евгений Цыганов до брака с артисткой состоял в отношениях с актрисой Ириной Леоновой. У пары семеро общих детей. Артисты расстались в 2015 году.

Как утверждал Евгений Цыганов, Юлия Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Ириной Леоновой. По словам актера, он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Более того, он даже поселился неподалеку от бывшей избранницы и детей.

«На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину. Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. <…> Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся», — заявлял артист.

Юлия Снигирь же признавалась, что хорошо ладит с детьми Евгения Цыганова от предыдущих отношений. Наследники актера часто бывают у отца в гостях.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Цыганов рассказал, почему его не хотели утверждать на роль Мастера.