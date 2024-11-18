«Здравствуй, Родина!»: Диана Арбенина заявила, что улетела из России после «отмены»

Певица Диана Арбенина вышла на связь в личном блоге после «отмены» и сообщила, что улетела из России. Солистка рок-группы «Ночные снайперы» записала видеообращение и призналась, что находится в Белоруссии.

«Здравствуй, Родина! Приятно приезжать домой даже по очень грустным поводам. Минск. Когда же я здесь сыграю? Ох, ладно, все», — высказалась Диана Арбенина, но при этом не стала раскрывать подробности.

Напомним, в последние годы Диана Арбенина неоднократно попадала в скандальные ситуации, связанные с обстановкой в России и за ее пределами. Сообщалось, что певица не поддержала страну в непростое время. При этом автор хита «Секунду назад» продолжила планировать в РФ концерты. Однако в прошлом году было отменено сразу несколько выступлений артистки после возмущения публики.

Более того, глава ФПБК Виталий Бородин призывал запретить знаменитости зарабатывать в России. Он заявил, что за два года Диана Арбенина ни разу не была в ДНР и ЛНР и «смогла доехать только до Ростова». Также недавно в Омске потребовали отменить концерт певицы, который должен был состояться 11 ноября. Общественники из «Совета атаманов казачьего народа» выступили с официальным обращением к губернатору Омской области.

Ранее мы писали о том, что Диана Арбенина вывела в свет рожденных в США двойняшек.