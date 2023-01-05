«Здоровенный дядька»: Алена Свиридова показала 19-летнего сына от манекенщика

В 2004 году певица Алена Свиридова стала мамой во второй раз. От бывшего манекенщика и телеведущего Дмитрия Мирошниченко у нее родился сын, которого назвали Григорием. Накануне он отметил свое 19-летие, и звездная мама поспешила поздравить молодого человека с днем рождения.

На своей странице в социальной сети Свиридова опубликовала фотографию с повзрослевшим сыном и написала трогательный пост.

«С днем рождения, моя зайка! Даже если ты уже здоровенный дядька и разговариваешь зверским басом, и имеешь свое мнение по любому поводу, для меня ты — мой кусочек. И этим я тебя подбешиваю, я знаю. Ну ничего, ты меня простишь. Люблю тебя! У тебя все будет отлично, я знаю», - обратилась артистка к Григорию.

Поклонники певицы отметили, что ее сын заметно возмужал и стал настоящим красавцем. Также они подчеркнули, что у него много общих черт с матерью, правда, он все равно является копией отца. К слову, Григорий поддерживает отношения с обоими родителями, но фамилию носит папы. Он объясняет это тем, что известное имя матери может не помогать, а наоборот мешать ему. Он рассказывал, что не раз у людей к нему менялось отношение, как только они узнавали, что он сын Алены Свиридовой.