Дочь Бородиной жутко отравилась неизвестными продуктами

Когда детки болеют на отдыхе это всегда очень непросто, – начинает свое видео дневник экс-супруга Курбана Омарова Ксения Бородина.

Что-то происходит с нашими звёздами на заграничных курортах. Недавно о сильной ротавирусной инфекции сообщил комик Илья Соболев, теперь слегла семилетняя Теона Бородина.

После вызова врача девочке прописали все необходимые лекарства, в то время как её мать обрушила свое негодование на находящийся на территории отеля Beach Club.

По словам Бородиной, она сразу поняла что место это «не для них».

Во-первых, сервис там был отвратительный, во вторых суши вызвали у меня отдельные подозрения. Это точно были они. Что же, у нас температура – придётся остаться дома.

Однако, судя по всему, Бородина остаться дома с дочкой всё-таки не смогла и поехала по магазинам.

В следующих видео телеведущая уже стоит в конце длинной очереди покупая ночнушку известной фирмы.