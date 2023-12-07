Здоровье 74-летней Аллы Пугачевой стало ухудшаться после подтяжки лица в Израиле

После переезда из России у 74-летней певицы Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем. На ухудшение самочувствия Примадонна стала жаловаться после пластической операции по подтяжке лица, а также ряда косметологических процедур, которые были проведены еще во время проживания в Израиле.

Как рассказала блогер Диана Live на своем YouTube-канале со ссылкой на медсестру из израильской больницы, хирургам было тяжело работать с Пугачевой из-за ее преклонного возраста. Дело в том, что ткани уже достаточно истончены, поэтому заживало все сложно, но все-таки артистку в итоге выписали домой.

Как заверила медработница, Пугачева после пластики неоднократно позвонила в клинику с жалобами на плохое самочувствие. Она часто общалась с врачами и их ассистентами.

Ранее Пугачевой стало плохо на Кипре. Певица пришла в обувной магазин и сообщила продавщице, что у нее сильно болят вены. Также есть информация, что в бутике Примадонна покупала обувь на размер больше из-за сильных отеков.

Мы также писали, что Алла Пугачева планирует в будущем вернуться в Россию и уже приобрела для себя место на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее родители.