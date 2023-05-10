«Здесь все было по-другому»: 63-летняя Лариса Гузеева уехала из России в Грузию

Лариса Гузеева считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Дело в том, что в последнее время в Сети появились разговоры о переезде телеведущей. И на это есть весомый повод: не так давно Гузееву заметили в миграционной службе Тель-Авива. На этот раз знаменитость вновь спровоцировала слухи о том, что она покинула территорию РФ навсегда. Как сообщает «7Дней.ru», на данный момент артистка находится в Грузии.

В личном блоге Гузеева поделилась кадрами из Тбилиси. По словам знаменитости, именно здесь она чувствует себя комфортно, поскольку она может спокойно гулять по улицам города, не боясь, что ее кто-то узнает. Кроме того, с Грузией у телеведущей возникают теплые ассоциации, связанные с рождением сына.

«Когда я родила Георгия в 92-м году, здесь все было по-другому. Сейчас такая красота», — высказалась знаменитость.

К слову, телеведущая не сообщила, сколько времени она пробудет за пределами РФ. Пользователи Сети предположили: полноценной эмиграции Гузеевой мешает ее бизнес в России по производству пельменей.

Ранее артистка сообщила о травме Олешко и показала его в инвалидной коляске. Гузеева заявила: «Разорвал ногу». Полное высказывание знаменитости читайте здесь.

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