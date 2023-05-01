«Разорвал ногу»: Гузеева сообщила о травме Олешко и показала его в инвалидной коляске

В последнее время все внимание публики приковано к Ларисе Гузеевой. Дело в том, что когда-то актриса являлась неотъемлемой частью федерального канала, однако уже больше года она не появлялась в эфире. Кроме того, ходили слухи о смене гражданства телеведущей, и на это были весомые поводы: сначала ее заметили в миграционной службе Тель-Авива, а затем на отдыхе в Словакии. Однако на днях Гузеева вышла на связь с подписчиками и показала кадры, подтверждающие ее возвращение на ТВ.

Как выяснилось, знаменитость посетила съемки передачи «Две звезды. Отцы и дети» в роли члена жюри. На снимках Гузеева довольно мило общается с коллегами и не скрывает радости от происходящего процесса. Несмотря на это, телеведущая все-таки сообщила одну тревожную новость.

Дело в том, что в объектив ее телефона попал Александр Олешко, который передвигался на инвалидной коляске. Как выяснилось, мужчина получил серьезную травму.

«Сашка разорвал ногу во время спектакля. Он об этом не знал. Отработал и еще ходил так две недели. Сейчас его увозят на каталке», — пояснила Гузеева.

Ранее телеведущая вернулась в РФ и заявила: «Забыла нормальный русский язык». Полное высказывание Гузеевой читайте здесь.

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