«Здесь так симпатично»: Анна Семенович показала, как живет в загородном доме

Певица Анна Семенович в этом году объявила, что съехалась с женихом Денисом. Пара поселилась в загородном доме. Выйдя на связь с подписчиками, артистка призналась — она уже привыкает к жизни на природе и ей даже нравится.

Первое время после начала отношений возлюбленный Анны часто оставался в ее квартире. Вокалистка демонстрировала в Сети, как ухаживала за ним, готовила еду. Однако весной будущие супруги приняли решение что-то изменить и арендовали дом за пределами Москвы. Семенович делилась, что это была ее мечта, которая, наконец, исполнилась.

Спустя месяц с момента переезда певица решила поделиться, как ощущает себя в особняке. Оказалось, что ей очень нравится загородная жизнь.

«Вот я начала кайфовать за городом, выхожу пить кофе во дворик. Здесь так симпатично у нас, сосны, скоро все расцветет, и будет вообще полный кайф! Будет много шашлыков. Привыкаю к загородной жизни», - отметила Анна.