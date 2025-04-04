НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 апреля 2025, 16:17
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«Здесь так симпатично»: Анна Семенович показала, как живет в загородном доме

Певица Анна Семенович призналась, что начала привыкать к жизни в загородном доме.
«Здесь так симпатично»: Анна Семенович показала, как живет в загородном доме

© Starface.ru

Певица Анна Семенович в этом году объявила, что съехалась с женихом Денисом. Пара поселилась в загородном доме. Выйдя на связь с подписчиками, артистка призналась — она уже привыкает к жизни на природе и ей даже нравится.

Первое время после начала отношений возлюбленный Анны часто оставался в ее квартире. Вокалистка демонстрировала в Сети, как ухаживала за ним, готовила еду. Однако весной будущие супруги приняли решение что-то изменить и арендовали дом за пределами Москвы. Семенович делилась, что это была ее мечта, которая, наконец, исполнилась.

Спустя месяц с момента переезда певица решила поделиться, как ощущает себя в особняке. Оказалось, что ей очень нравится загородная жизнь.

«Вот я начала кайфовать за городом, выхожу пить кофе во дворик. Здесь так симпатично у нас, сосны, скоро все расцветет, и будет вообще полный кайф! Будет много шашлыков. Привыкаю к загородной жизни», - отметила Анна.

«Здесь так симпатично»: Анна Семенович показала, как живет в загородном доме

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что возлюбленный Семенович все еще женат. Бракоразводный процесс затянулся, так как документы оформляются в Германии.

Ранее Анна Семенович призналась, что могла спиться после ухода из фигурного катания.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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