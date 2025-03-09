«Здесь сидят настоящие пахари»: эмигрировавшей в США Андрейченко вручили премию с силуэтом Миронова

В Санкт-Петербурге прошло награждение лауреатов XV Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро». Одну из фарфоровых статуэток получила недавно вернувшаяся в Россию актриса Наталья Андрейченко.

Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» вошла в число лауреатов юбилейной церемонии. Для получения награды она специально приехала в Петербург.

«Здесь сидят настоящие люди, настоящие пахари, настоящие люди искусства, поистине преданные ему. Сейчас все так изменилось, все так быстро — туда-сюда, пих-пах, кто, сколько, чего почем, а вот истина — она находится здесь», — сказала 68-летняя Андрейченко в своей публичной речи.

Статуэтку с изображением Миронова в роли Фигаро также получили: Евгений Стеблов, Елена Цыплакова, Агриппина Стеклова, Андрей Мерзликин, Даниил Страхов, Клара Новикова и другие артисты.

Премию «Фигаро» вручают ежегодно при содействии правительства Петербурга с 2010 года 8 марта, в день рождения Андрея Миронова.

В 1990-х знаменитость уехала жить в США. Долгое время она не появлялась в России, но в прошлом году приехала в Москву для презентации автобиографической книги.

О своем скором приезде в Россию Андрейченко сообщила еще в феврале. Тогда артистка призналась, что прилетит на Родину для получения награды.