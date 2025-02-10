«Буду получать медаль»: Наталья Андрейченко назвала РФ «любимой Рашечкой»

После недавнего приезда в Россию Наталья Андрейченко вернулась в США. Поклонники артистки начали переживать, что она снова надолго покинула Родину. Но звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания», как оказалось, совсем скоро приедет в Москву по важному поводу.

На своей страничке в соцсетях звезда рассказала, что собирается лететь в Майами. Звезда примеряла наряды перед поездкой. Один из комментаторов спросил Наталью, не собирается ли она в Россию. Андрейченко призналась, что действительно приедет на Родину через две недели за наградой, ей присвоят звание заслуженного деятеля искусств.

«Буду получать медаль „Заслуженный деятель искусств“ помимо всего иного, чем я занимаюсь в любимой Рашечке», — пояснила знаменитость.

Несколько лет назад Наталья Андрейченко покинула Россию и обосновалась в Мексике, а после перебралась в США. В конце августа 2024 года актриса впервые за долгое время вернулась в Москву, чтобы презентовать свою книгу. Знаменитость появлялась на светских мероприятиях и в интервью назвала Россию «Родиной» и утверждала, что «гордится» тем, что является русской.

Ранее бывший муж Андрейченко, композитор Максим Дунаевский рассказал о разводе с ней. Несмотря на то, что жить с артисткой было непросто, Максим Дунаевский до сих пор называет экс-супругу «замечательной женщиной».