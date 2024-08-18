«Здесь разговаривай спокойно»: Павел Воля осадил Сашу Стоуна на шоу «Выжить в Дубае»

Павел Воля заставил замолчать Сашу Стоуна во время одного из выпусков шоу «Выжить в Дубае. Возвращение».

Новый сезон реалити, где звездная команда соревнуется против народный за денежный приз, побил все рекорды по скандальности. На этот раз отличился блогер Саша Стоун, который ссорится практически со всеми участниками. Сейчас борец затеял ссору с Торнике Квитатиани, предъявив ему за то, что тот пытается усидеть на двух стульях и вести свою нечестную игру. По мнению других сокомандников, поведение Стоуна переходит все границы шоу.

Во время вечернего голосования Саша также не смог сдержать себя в руках и начал ругаться на окружающих людей, по этой причине у него случился конфликт с ведущими. За все сезоны Павел Воля ни разу не вмешивался в ссоры участников, а иногда даже пытался помочь их разрешить. Однако тут комик не выдержал и осадил блогера, попросив успокоиться и замолчать. Подробности сообщает StarHit.

«Будет у тебя когда-нибудь свое шоу, будешь в нем орать с утра до ночи! Здесь разговаривай спокойно!», — заявил Павел в новом выпуске шоу.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня осудила поведение Саши Стоуна.