«Годится мне в сыновья»: Виктория Боня осудила поведение Саши Стоуна

Виктория Боня осудила Сашу Стоуна и заявила, что он не умеет общаться с женщинами. Об этом сообщает Газета.Ru.

Виктория Боня болезненно отреагировала на уход из шоу «Выжить в Дубае». Модель мечтала, что попадет в хорошую команду, но в итоге ей пришлось бороться «за место под солнцем». Более того, она упрекнула коллегу по шоу Стоуна за недостойное поведение. Модель считает, что блогер намеренно играл на камеру.

«Вот молоденький этот Саша Стоун, которого я видела в первый раз в своей жизни, который на самом деле годится мне в сыновья, потому что ему двадцать с чем-то лет (у меня ребенок мог быть такого возраста), который не умеет проявляться рядом с женщинами», — высказалась Боня.

Виктория назвала Сашу симпатичным парнем. Более того, она считает, что он мог бы стать русским Джеймсом Бондом и быть примером для молодежи.

«Не сложилось. Спишем это на возраст», — резюмировала модель.

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