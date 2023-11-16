Здесь практически каждый пережил травму: Михаил Шац* высказался об особенности Израиля и его жителях

Телеведущий Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) назвал главную особенность Израиля. По его мнению, это страна мигрантов, в которой многие пережили травму.

Шац* озвучил мнение в своем YouTube-канале.

«Это страна исключительно мигрантская. Здесь практически каждый человек на улице… поменял полностью свою судьбу. И они сейчас живут совершенно нормально, они пережили эту травму», - сказал Шац*, добавив, что это точно травма.

Напомним, в Израиль перебрались многие российские артисты и исполнители. Однако после начала конфликта страна стала не такой привлекательной для уехавших. Так, певец Максим Леонидов провел несколько дней в бомбоубежище и заявил, что уезжает в Европу. Шац* тоже внезапно оказался в Европе. Комик говорил, что покинул Израиль до начала обстрелов: он планирует и дальше жить на новой родине.

Ранее певица Саша Савельева называла главное преимущество жизни там. По ее словам, в Израиле лечебный климат. Там она избавилась от тревоги и стресса. Купание в Мертвом море укрепляет иммунитет и успокаивает, говорила исполнительница.

*признан иноагентом на территории РФ