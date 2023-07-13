Поп-звезда Саша Савельева раскрыла главное преимущество жизни в Израиле

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала, что главное преимущество жизни в Израиле – климат. Об этом сообщает журнал «The Voice».

Впервые артистка приехала в эту страну еще в 2009 году, чтобы познакомиться с родителями своего будущего мужа Кирилла Сафронова.

В соцсетях Саша рассказала подписчикам, что они с супругом сменили место жительства в том числе из-за лечебного климата. 39-летняя звезда уверена, что воздух в этом месте вселяет чувство умиротворения. В Израиле девушка практически избавилась от тревоги и стресса.

Также она упомянула о лечебных свойствах Мертвого моря, регулярное купание в котором в совокупности со СПА-процедурами укрепляет иммунитет и успокаивает психику.

«Я узнала от работников СПА, что не нужно ждать пенсионного возраста и чем раньше ты начнешь приезжать на море – принимать процедуры, тем здоровее будешь», – добавила Савельева.

Ранее мы писали, что переехавший из России в Израиль Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) теперь живет в постоянном страхе за будущее.

*признан иноагентом на территории РФ