«Здесь мы танцуем уже втроем»: родившая на днях Ольга Орлова показала отца своей дочери
Фото: Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
6 февраля в жизни Ольги Орловой произошло радостное событие: она вновь стала мамой. 45-летняя телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Знаменитость не скрывает: этот ребенок стал для нее долгожданным, вот почему в социальной сети женщина с особым трепетом рассказывает про будни новоиспеченной мамочки. На этот раз Ольга решила избавиться от интриги и показать любопытным подписчикам отца своей дочери.
Так, телеведущая опубликовала архивное видео с возлюбленным, которое трогательно подписала: «Этот танец мы танцевали уже втроем. Анечка уже с нами».
Фото: Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Фолловеры с восторгом отреагировали на признание Орловой. К слову, 45-летняя знаменитость особо не распространяется о своем избраннике. Известно, что им стал бизнесмен Валерий. Мужчина старше телеведущей на несколько лет.
Ранее Ольга Орлова показала, кто на самом деле ухаживает за ее ребенком. Звезда проговорилась: для Анны она нашла прекрасную няню. Правда, выглядит она весьма необычно. Подробности читайте в этой статье.