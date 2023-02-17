«Здесь мы танцуем уже втроем»: родившая на днях Ольга Орлова показала отца своей дочери

6 февраля в жизни Ольги Орловой произошло радостное событие: она вновь стала мамой. 45-летняя телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Знаменитость не скрывает: этот ребенок стал для нее долгожданным, вот почему в социальной сети женщина с особым трепетом рассказывает про будни новоиспеченной мамочки. На этот раз Ольга решила избавиться от интриги и показать любопытным подписчикам отца своей дочери.

Так, телеведущая опубликовала архивное видео с возлюбленным, которое трогательно подписала: «Этот танец мы танцевали уже втроем. Анечка уже с нами».