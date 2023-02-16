Родившая на днях Ольга Орлова показала, кто на самом деле ухаживает за ее ребенком

6 февраля Ольга Орлова вновь стала мамой. 45-летняя телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Знаменитость не скрывает: эта малышка была для нее долгожданной, вот почему Ольга до сих пор не может поверить в свое счастье. Теперь личный блог звезды превратился в дневник новоиспеченной мамочки: она рассказывает об уходе за ребенком и делится уже имеющимся опытом. Всех подписчиков Орловой волновал главный вопрос: звезда сама будет ухаживать за Анной или наймет няню. Ольга поспешила внести ясность в ситуацию.

В социальной сети телеведущая опубликовала кадр, на котором запечатлена ее главная «помощница». Речь идет о собаке, которая ни на шаг не отходит от кроватки младенца.

«Вопрос с няней решен, я считаю», — игриво написала Орлова.

Ни для кого не секрет, что знаменитость очень любит животных: в ее доме живут несколько собак и одна кошка. Однако звездная мама убеждена, что питомцы не несут угрозы для дочери, поэтому она спокойно их подпускает к Анне.

Ранее Ольга Орлова откровенно высказалась о суррогатном материнстве. Подробности читайте в этой статье.