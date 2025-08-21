«Здесь моя семья и Григорий Викторович»: невеста Лепса объяснила, почему бросила учебу в Лондоне

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба училась в Колледже моды в Лондоне, но после вернулась в Москву. Девушка объяснила, почему решила остаться в российской столице.

Невеста народного артиста призналась, что очень соскучилась по родине и семье, когда жила в Великобритании.

«Я устала от Лондона. Все-таки Москва — это мой родной город. Здесь моя семья. И Григорий Викторович в том числе», — поделилась Аврора.

По словам Кибы, в Лондоне она стала более самостоятельной: научилась гладить, стирать, хотя в Москве ей не приходилось сталкиваться с домашними обязанностями.

Девушка назвала Лондон «невероятным городом». Она отметила, что с большим удовольствием приедет туда просто в качестве туриста.

Ближайший год Аврора собирается провести в Москве. В планах у Кибы — попробовать себя в качестве актрисы или дать большое интервью.

Напомним, что с Григорием Лепсом 19-летняя студентка встречается уже больше года. Певец уже давно сделал Кибе предложение руки и сердца, но пока неизвестно, когда будет свадьба. Сама Аврора делилась, что этот вопрос остается открытым. Также они с артистом пока не живут вместе и не разговаривают о приобретении совместной недвижимости.

