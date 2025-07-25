Певец Григорий Лепс подарил 19-летней невесте Авроре сумку за 880 тысяч рублей

Певец Григорий Лепс сделал 19-летней невесте Авроре Кибе дорогостоящий подарок. В личном блоге девушка похвасталась сумкой, которая стоит около 880 тысяч рублей.

Аврора неоднократно делилась с поклонниками, что исполнитель хита «Рюмка водки на столе» очень щедрый. Лепс часто дарит возлюбленной цветы и украшения. Причем, как подчеркивала студентка, сначала он выбирал все на свой вкус, но сейчас она сама говорит, чего хочет.

Судя по реакции Кибы, новую сумку она сама подсказала купить Григорию. Это небольшой клатч бежевого цвета от люксового бренда. Фото подарка Аврора подписала кратко: «Улов».

К слову, в связи с последними новостями поклонники Лепса гадают – не покупает ли все брендовые вещи девушка сама. Дело в том, что семья Авроры оказалась богаче певца. Журналисты обнаружили, что у ее родных есть недвижимость на 3 млрд рублей. Кроме того, ее мама владеет бизнесом, который приносит ей 32 млн рублей в год.

Ранее Аврора Киба отреагировала на новости о многомиллионных доходах своей семьи.