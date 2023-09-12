Здесь ее воздух: астролог Тамара Глоба ответила, вернется ли Примадонна на родину

Астролог Тамара Глоба продолжает верно угадывать будущее как нашей страны, так и отдельных лиц в частности. Судьба певица Аллы Пугачевой волнует многих фанатов. Людям интересно — вернется ли Примадонна на родину. Глоба поделилась профессиональным мнением относительно этого вопроса, передает StarHit со ссылкой на aif.ru.

Не секрет, что астролог тесно общается с уехавшей из России артисткой. Часто знаменитости проводили время в неформальной обстановке. Кроме того, Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте пользовались услугами специалиста.

Сейчас же Глоба сама решила сделать кое-какие расчеты. На основании их результатов удалось вывести, что Примадонна вернутся на родину уже в ближайшее время. Оказалось, что все дело в воздухе.

«Здесь ее воздух. А там она существует в безвоздушном пространстве. Вот ты живешь, дышишь, ты не замечаешь воздуха. Но когда его вдруг лишаешься, жизнь становится невозможной», — заявила специалист.

Несмотря на то, что Пугачева популярна в Израиле, там она никогда не обретет такую армию поклонников, как в России. Поэтому возвращение, по словам Тамары, все же состоится, но в какое время это произойдет, астролог раскрывать не стала.

Вместо этого Глоба вспомнила, как однажды предсказала дату смерти Примадонны. Певица была очень близка к ней, когда перенесла операцию и начался сепсис. Про личные обращения артистки и ее звездной дочки специалист распространяться не стала.