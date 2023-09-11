«Сильный сепсис, заражение крови»: Тамара Глоба сделала предсказание о смерти Аллы Пугачевой

Известный астролог Тамара Глоба довольно часто работает с звездами шоу-бизнеса, и певица Алла Пугачева не исключение. Примадонна вместе с дочерью Кристиной Орбакайте обращалась к специалисту, интересовалась своим будущем, и одно из предсказаний эксперта оказалось довольно пугающим. Глоба увидела смерть артистки.

Астролог призналась, что практически все ее прогнозы всегда сбываются. И даже тот страшный, в котором она увидела последний день Аллы Борисовны, практически исполнился. Дело в том, что во время операции по откачке жира Пугачева действительно едва не скончалась.

«У Аллы был сильный сепсис, заражение крови, и она действительно чуть не умерла», - рассказала Тамара изданию aif.ru.

Другие предсказания, по словам Глобы, тоже сбывались частично или полностью. То же и с Орбакайте. Однако раскрывать их специалист не стала, так как ее клиенты хотят сохранить все в тайне.

Ранее фаворит Аллы Пугачевой певец Сергей Савин признался, что Примадонна потратила на него около 10-ти миллионов долларов. За это музыканту было стыдно.