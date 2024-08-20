«Зазвездилась!»: Миа Бойка отказалась исполнять песню на сцене и нарвалась на хейт

Начинающая певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Миа Бойка (Мia Вoyka), во время концерта отказалась исполнять песню из-за сработавшей внезапно дым машины. В своем блоге артистка пожаловалась, что ей испортили выступление, однако вместо поддержки нарвалась на хейт.

Миа опубликовала короткое видео, на котором запечатлен сам инцидент. На кадрах видно, что в момент срабатывания дым машины артистка должна была начать петь, но, вероятно, испугалась и не попала в ноты. После этого она прервала выступление и заявила со сцены:

«Вот это не в тему было! Кто это делает? Объясните мне! Вы что сделали? Смешные такие», - возмутилась Миа.

После своих слов певица нервно рассмеялась и попросила музыкантов продолжить сразу со следующей песни.

Подписчики возмутились поведением артистки на сцене и обвинили ее в непрофессионализме.

«Профессионал высокого уровня сделает вид, что ничего не произошло. Что так и было задумано», - отметили комментаторы.

Пользователи Сети также пришли к выводу, что у Мии Бойки началась «звездная болезнь», хотя она еще только начинает свой путь в шоу-бизнесе.

«Зазвездилась! Одумайся, ничего особенного из себя не представляешь», - отметил один из поклонников.

Ранее Миа Бойка заявила, что подает в суд на блогера Настю Москвитину, снявшую на нее пародию. В видео она высмеивает манеру общения певицы.