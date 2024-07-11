Певица Миа Бойка подает в суд на блогершу, снявшую на нее пародию. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Настя Москвитина сняла пародийный ролик на рекламу газированных лимонадов, которые на днях начала выпускать певица Миа Бойка.

В видео блогерша высмеивает манеру общения певицы и шутит над тем, что все вкусы рекламируемого напитка похожи друг на друга.

«Мы тупо сделали клубничный вкус и разлили по разным банкам. Я крейзи, потому что думаю, что это будет продаваться. А ты это купишь? Ты крейзи?» — говорит блогерша в пародии.

В комментариях под роликом неожиданно написала Миа Бойка, которая заявила, что может подать в суд на Москвитину.

«Юристы забрали в работу», — написала певица.

Несмотря на угрозы со стороны знаменитости, блогерша продолжила шутить над ней.

«Ребят, приятно было со всеми познакомиться — я в тюрьму… Спасибо, что подписались!» — высмеяла ситуацию она.

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