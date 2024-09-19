«Зазналась»: Алексей Учитель рассказал о переменах в дочке от Пересильд после славы

Алексей Учитель заявил, что переживает за дочь Анну Пересильд из-за популярности. Об этом сообщает Kp.ru.

После выхода сериала «Слово пацана» Анна Пересильд стала одной из самых узнаваемых актрис в стране. По словам Алексея, он боится, что поведение дочери от Юлии Пересильд может измениться в худшую сторону из-за внезапной славы. Звездный отец отметил, что в Анне уже произошли изменения, связанные с этапом взросления.

«Поведение изменилось не в смысле того, что зазналась, а появились какие-то другие интересы. Она взрослеет, она безумно любит кино и театр, она хорошо поет. Аня – человек серьезный. Сама просит тренеров по актерскому мастерству, чувствует, что нужно набираться ремесла», — высказался режиссер.

Учитель отметил, что у наследницы много рабочих предложений. Однако он советует Анне не спешить и тщательно подходить к выбору проектов, чтобы «не опускать планку».

Совсем скоро Пересильд примерит роль Алисы в Стране Чудес. По словам Алексея, ему интересно наблюдать за съемками дочки.

Ранее Анна Пересильд подогрела разговоры о романе со звездой «Слова пацана». Подробности читайте в этой новости.