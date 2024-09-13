Держатся за руки и не отходят друг от друга: Анна Пересильд подогрела разговоры о романе со звездой «Слова пацана»

15-летняя актриса Анна Пересильд подогрела слухи о романе с коллегой по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярославом Могильниковым. Звезды не отходят друг от друга на фестивале «Новый сезон» в Сочи.

Недавно дочь Юлии Пересильд приехала на киносмотр, где встретилась с 16-летним Могильниковым. Как отмечает корреспондент StarHit, Анна с Ярославом неразлучны, постоянно везде ходят вместе, а, когда их не снимают камеры, даже держатся за руки. Журналисту удалось заснять на видео, как юный актер подбежал сзади к коллеге и приобнял ее, когда она фотографировалась.

К слову, особую связь у Пересильд и Могильникова фанаты заметили уже давно. Однако пока никаких подтверждений, что у них действительно романтические отношения, нет. Вполне вероятно, что они просто хорошо дружат.

Напомним, что о романе юных звезд заговорили после того, как одна из фанаток актеров заявила, что видела их поцелуй вне камер.

Ранее Юлия Пересильд ответила на критику нарядов 15-летней дочери Анны.