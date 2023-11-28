«Зажить новой жизнью»: Митя Фомин сообщил о переезде

Известный российский певец Митя Фомин планирует переехать в отремонтированную квартиру. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам артиста, он не может переехать в отремонтированное жилье уже несколько месяцев. Музыкант отметил, что это связано с различными трудностями. При этом он рассчитывает, что все-таки сможет организовать переезд до конца 2023 года.

«Но надеюсь, что до Нового года я хотя бы смогу перевести туда вещи и зажить новой жизнью», - признался Фомин.

В то же время полноценный переезд в новую квартиру, по всей видимости, состоится уже после возвращения звезды из Дубая в начале января. В крупнейшем городе ОАЭ Фомин планирует дать несколько выступлений в рамках новогодних праздников.

Ранее Митя Фомин поделился секретом долгожительства. По мнению артиста, жизненные силы может подарить лишь постоянное движение.