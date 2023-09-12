Митя Фомин объездил Россию и раскрыл секрет долгожительства

Певец Митя Фомин побывал на светском мероприятии и рассказал журналистам о последних событиях в жизни. Артист не так давно побывал в Африке, а также путешествовал по России, где в одном из мест узнал, в чем заключается секрет долгожительства, передает mk.ru.

Неделю из своего отпуска исполнитель провел в Кении. Там Фомин понял, что это слишком краткосрочная поездка. С возрастом хочется отдыхать капитально. Вместо заявленной недели артист предпочел бы провести в Африке 14 дней или же вообще месяц. По словам певца, такой длительных отдых он сможет позволить себе лишь после 50 лет.

При этом поездка за рубеж обошлась артисту «в копейки». В Кению исполнителя пригласил его друг, который там проживает. Фомин отметил, что у него много приятелей по всему миру.

Кроме заграничных путешествий, певец любит изучать родную страну. Во время такой поездки по России ему удалось узнать секрет долгожительства, которым он поделился с журналистами.

По словам Фомина, народ в стране стал в целом жить дольше. Например, в Москве артист повстречал 90-летнего преподавателя хорового мастерства, который в свои почтенные годы полон физической и ментальной энергии.

Корреспонденты поинтересовались, что, по мнению певца, им придает жизненные силы. Фомин уверен, что все дело в постоянном движении.

«Скажу так. Это люди, которые никогда не сидели без дела, у них у всех есть свои любимые профессии и хобби, они полностью растворены в них и все время находятся в движении. Ребята, движение – это жизнь. И я убедился в том, что делаю все правильно», — рассказал исполнитель.

В сентябре известной российской актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнится 85 лет. Звезда перебралась в разряд долгожителей, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.