«Зажигали и сильно ревновали друг друга!»: Филипп Киркоров раскрыл подробности романа с Азизой

Накануне в Москве прошла шумная вечеринка по случаю дня рождения модного дизайнера Аники Керимовой. Мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе поздравил модельера и Филипп Киркоров. Но на вечере все его внимание было приковано не к имениннице, а к его давней и самой большой любви – Азизе.

Раньше о романе двух артистов ходили легенды. Говорили, что между ними была такая химия, которая многим даже и не снилась. Киркоров был настолько влюблен в певицу, что мечтал жениться на ней, но до ЗАГСа они так и не дошли.

На вечеринке Филипп рассказал, что они с Азизой дружат уже 34 года. «Аника, ты тогда еще не родилась. А мы в то время уже с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты, понимаете?» - поделился Киркоров.

Вот только, по словам артиста, певица от него постоянно «уплывала». Об этом он до сих пор говорит с грустью в голосе. Филипп признался, жизнь их с Азизой постоянно то сводила, то разводила, но связи друг с другом они не утратили. Сейчас они могут в любой момент позвонить друг другу и точно знают, что услышат родной сердцу голос.

«Но я всегда знаю, что у меня есть такой друг, как она. Азиза может мне позвонить в любое время суток, даже ночью. Как и я ей. Она знает, что я – всегда рядом», - откровенничал на вечере Киркоров.

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