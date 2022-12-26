«Невозможно было забыть»: Киркоров эмоционально высказался о первой встрече с Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева имеют долгую карьеру на отечественной эстраде. Сейчас в шоу-бизнес приходит молодое, дерзкое поколение, но именитые артисты радовали публику уже тогда, когда смелая молодежь еще не родилась. Филипп вспомнил о судьбоносном 1976 годе, когда он впервые увидел Аллу Борисовну.

В тот год певец наблюдал за концертом «Голубой огонек» с экрана телевизора. Тогда в нем принимали участие все музыканты, и даже звездный отец Киркорова. Тем не менее мужчина обратил внимание лишь на молодую певицу, «которую невозможно было забыть». Речь идет об Алле Пугачевой.

«Показали и моего папу, и молодую певицу, — Аллу Пугачеву с песней «Арлекино», — цитирует Филиппа Telegram-канал «НеМалахов».

Напомним, что долгое время Киркорова и Аллу Борисовну связывали не только рабочие отношения. 9 лет знаменитости состояли в счастливом браке, но любовь им, увы, не удалось спасти.

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