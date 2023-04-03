Зажгла на коленях у партнера: сломавшая позвоночник Удовиченко удивила поклонников своим поведением

В конце прошлого года 67-летняя Лариса Удовиченко попала в больницу после неудачного падения. Сообщалось, что актриса получила компрессионный перелом, и врачам пришлось экстренно проводить ей сложную операцию. Долгое время о состоянии звезды театра и кино не было никаких вестей, но недавно она появилась на публике и смогла даже удивить поклонников своим поведением.

Эксперты медицины заявляли, что Ларисе Ивановне предстоит долгая реабилитация, причем первое время ей нельзя будет даже шевелиться, чтобы не допустить смещения позвонков. Однако уже сейчас артистка прекрасно себя чувствует и в полную ногу отыгрывает роли на сцене. Зрители трехчасового спектакля, в котором участвовала Удовиченко, отметили, что она отлично держалась и совсем не показывала признаков дискомфорта. Она зажигательно отплясывала, а затем прыгнула на колени к своему партнеру и продолжила танцы.

В программе НТВ «Ты не поверишь!» отметили, что Лариса Ивановна продолжает носить фиксирующий все позвонки корсет, и ходить с ним ей предстоит еще долгое время. Также специалисты не исключают, что актриса может сейчас постоянно находиться под обезболивающими.

Сама же Удовиченко неохотно говорит о своей травме и отмахивается от журналистов, говоря, что у нее все в порядке. Ее слова подтверждает и Эвклид Кюрдзидис, являющийся близким другом артистки. По его словам, она хорошо восстанавливается, и перелом никак не мешает ей в работе.

Ранее стало известно, что в ходе операции Ларисе Ивановне установили металлоконструкцию, чтобы она могла ходить.