Ларисе Удовиченко вставили металлоконструкцию, чтобы она могла ходить

Актриса Лариса Удовиченко рассказала о травме и операции на позвоночнике. Она заявила, что на второй день после хирургического вмешательства «встала и пошла», а спустя строе суток ее выписали.

Сейчас она находится дома: жарит рыбу, печет торт. В качестве реабилитации Удовиченко делает специальную гимнастику.

«Мое падение привело к тому, что мне укрепили позвоночник, я шучу, что я теперь железная леди и ничего не боюсь, а раньше жила и боялась оступиться», - рассказала актриса.

По прогнозам врачей, через две недели артистка «будет летать».

О своей проблеме Удовиченко говорит как «очень интимном» вопросе и не хочет делиться подробностями. Она подчеркнула, что информация о ее состоянии «раздута» до «невероятных пределов».

Ранее сообщалось, что Удовиченко полностью обездвижена после операции, а восстановление займет несколько месяцев.