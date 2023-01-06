«Заземляем мечты»: Оксана Самойлова совершила дорогостоящую покупку

Новый год начался для Оксаны Самойловой с серьезного приобретения. В своей социальной сети девушка похвасталась, что купила квартиру в элитном районе Дубая. По словам знаменитости, ей досталась недвижимость по хорошей цене.

Оксана заявила: еще год назад она и мечтать не могла о подобном приобретении, а теперь девушка стала собственницей апартаментов на территории Jumeirah Village Circle.

«Жизнь мечты гораздо ближе, чем кажется многим из вас. Буквально год назад покупка недвижимости в Дубае казалась мне чем-то нереально дорогим и сложным. Можете меня поздравить. Я в этом доме беру двухкомнатную квартиру в 100 квадратных метров. Слишком хорошее предложение. Самый зеленый семейный район JVC. Сдача в этом году. Это нереально дешевая цена», — рассказала звезда.

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