«Безответственное отношение к себе»: модель Анастасия Решетова напугала публику своей полнотой

Анастасия Решетова является одной из самых востребованных моделей России, а ее безупречная внешность вызывает зависть у многих девушек. Тем не менее звезда призналась, что в ее жизни был тяжелый период, когда она прилично набрала в весе и не могла похвастаться роскошной фигурой. Этой историей Решетова поделилась с подписчиками в социальной сети.

По словам Анастасии, еще в мае минувшего года она была настоящей пышкой. Из-за безответственного отношения к себе модель набрала рекордные 73 кг. Увидев свое располневшее отражение в зеркале, девушка приняла экстренные меры по возвращению в былую форму.

«Бесконтрольное употребление углеводов и ковид дали о себе знать. К счастью, я вовремя взяла себя в руки. Такого больше не допущу. Я всегда была стройной. Сейчас я вешу около 60 кг», — высказалась знаменитость.

Также Решетова поделилась архивным снимком, на котором она прилично прибавила в весе. Девушка заявила, ей было очень тяжело в этот момент.