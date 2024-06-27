«Заявляют, что продали, но ничего не изменилось»: Бородин рассказал о бизнесе Пугачевой в России

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что у певицы Аллы Пугачевой есть бизнес в России, как и у ее подруги Лаймы Вайкуле. Он отметил, что знаменитости вышли из состава учредителей компаний «для налоговых органов».

Комментарий Бородина привел сайт NEWS.ru.

«И, конечно, Пугачева: у нее тоже есть бизнес в стране. Хотя они (Пугачева и Вайкуле – прим.) заявляют СМИ, что продали свои компании, вышли из состава учредителей, но мы знаем, что это номинальные люди», - сказал Бородин.

Он добавил: певицы продолжают делить прибыль пополам, и в этом смысле «ничего не изменилось».

Бородин указал, что Вайкуле имеет ряд бизнесов в России и получает с них заработок. Глава ФПБК добавил: певица зарабатывает в РФ, но почти ежедневно дискредитирует ее госполитику, делая заявления, будучи в другом государстве.

Ранее сообщалось, что на фестиваль Вайкуле в Юрмале продали только 10% билетов. Мероприятие состоится с 26 по 28 июля. Блогер из Юрмалы и организатор концертов рассказал, что вип-места отдали в качестве приглашений, а оставшиеся билеты раздадут бесплатно – зал не должен быть пустым.